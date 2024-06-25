الاتحاد يستهدف التعاقد مع مدرب آين تراخت الألماني

وبحسب ما ذكر الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "الاتحاد تواصل مع دينو توبمولر، مدرب آينتراخت فرانكفورت، لتولي قيادة الفريق الموسم المقبل".