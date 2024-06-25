الاتحاد يستهدف التعاقد مع مدرب آين تراخت الألماني

كشفت تقارير إعلامية عن دخول إدارة الاتحاد في مفاوضات مع دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.
وبحسب ما ذكر الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "الاتحاد تواصل مع دينو توبمولر، مدرب آينتراخت فرانكفورت، لتولي قيادة الفريق الموسم المقبل".
وأضاف "غاليتي" أن مسؤولي الاتحاد واثقون من قدرتهم على إقناع المدرب بقيادة الفريق في الأسابيع المقبلة.
وتأهل فرانكفورت لبطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعدما أنهى الموسم في المركز السادس.
وتولى توبمولر تدريب فرانكفورت خلفاً لأوليفر غلاسنر في الصيف الماضي بعقد يمتد حتى 2026.