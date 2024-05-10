"يزيد الراجحي" يتصدر المرحلة الاستعراضية لرالي تبوك تويوتا 2024

تصدر المتسابق السعودي يزيد الراجحي أمس، المرحلة الاستعراضية لرالي تبوك تويوتا الدولي 2024 في فئة السيارات، كأول الواصلين من كافة فئات السباق، فيما حلت المتسابقة السعودية دانيا العقيل في المركز الثاني، لفئة (ULTIMATE P).
وفي فئة (ULTIMATE)، تصدَّر المتسابق عبدالعزيز اليعيش المجموعة، فيما حل المتسابق المشناء الرمالي في المركز الثاني، يليه المتسابق خالد الشمري ثالثاً، وفي فئة (CHALLENGER)، حل المتسابق حمد الحربي أولاً، والمتسابق صالح السيف ثانياً، وفي المركز الثالث المتسابقة مها الحملي.
وفيما يتعلق بفئة (SSV) فقد حل المتسابق معاذ الحريري في المركز الأول، وفي المركز الثاني المتسابق عبدالله الشقاوي، وفي المركز الثالث المتسابق وليد الدخيل، لتختتم الجولة نتائجها بفوز المتسابق سفيان العمر بالمركز الأول لفئة الـ (STOCK)، والمتسابق ماجد الثنيان ثانياً، وفي المركز الثالث جعفر القحطاني.
ويواصل رالي تبوك تويوتا اليوم منافساته في المرحلة الأولى، بمشاركة أكثر من 90 متسابقاً ومتسابقة يمثلون 13 دولة من مختلف دول العالم، على 35 سيارة، و 18 دراجة نارية، وثمان دراجات نارية رباعية العجلات "كواد".