"يزيد الراجحي" يتصدر المرحلة الاستعراضية لرالي تبوك تويوتا 2024

وفيما يتعلق بفئة (SSV) فقد حل المتسابق معاذ الحريري في المركز الأول، وفي المركز الثاني المتسابق عبدالله الشقاوي، وفي المركز الثالث المتسابق وليد الدخيل، لتختتم الجولة نتائجها بفوز المتسابق سفيان العمر بالمركز الأول لفئة الـ (STOCK)، والمتسابق ماجد الثنيان ثانياً، وفي المركز الثالث جعفر القحطاني.