رياضة

"الآسيوي" يمنح الأندية السعودية الحد الأعلى من المقاعد في بطولاته لموسم 2025-2024

"الآسيوي" يمنح الأندية السعودية الحد الأعلى من المقاعد في بطولاته لموسم 2025-2024
سبق
سبق

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القـدم مقاعد الأندية السعودية في مسـابقاته الآسيوية بعد تطويرها للموسم الرياضي 2024-2025، بواقع 3 مقاعد مباشرة في دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، ومقعد مباشر في البطولة الآسيوية الأخرى للأندية ذات التصنيف الثاني.

وحصلت الأندية السعودية على أعلى عدد مقاعد محدد من الاتحاد الآسيوي متساوية مع اليابان من الشرق، الحاصلة على العدد نفسه من المقاعد.

ويبلغ عدد المقاعد المباشرة في مسابقات الاتحاد الآسيوي لموسم 2025-2024 عشرة مقاعد مباشرة لمنطقة غرب آسيا، بينها 3 مقاعد للمملكة.

وكانت السعودية قد حصلت في وقت سابق على الحد الأعلى للمقاعد في دوري أبطال آسيا للموسم المقبل 2024-2023 بـ3 مقاعد مباشرة، ومقعد للملحق.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
البطولة الآسيوية
دوري أبطال آسيا لأندية النخبة

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