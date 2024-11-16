لاعب الأخضر "سعود عبدالحميد" ضمن تشكيلة الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

كشفت شبكة "Sofascore" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الرياضية، عن تواجد لاعب سعودي وحيد بالتشكيلة المثالية بالجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتواجد نجم المنتخب السعودي ومحترف روما الحالي، سعود عبدالحميد، في التشكيلة المثالية للجولة الخامسة؛ حيث حصل على تقييم بلغ 8.2.

وتعادل المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد -الخميس الماضي أمام منتخب أستراليا- سلبيًّا في المباراة التي جمعتهما على ملعب ملبورن.

ويملك المنتخب السعودي -حتى الآن- 6 نقاط بالتساوي مع منتخبيْ أستراليا والصين؛ فيما يحتل الصدارةَ المنتخبُ الياباني برصيد 13 نقطة.