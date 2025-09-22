غدًا على ملعب "الإنماء" بجدة.. الأهلي السعودي يواجه بيراميدز المصري على "كأس القارات الثلاث"

يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة غدًا مواجهة كروية عربية مرتقبة، تجمع الأهلي السعودي (بطل آسيا للنخبة) مع بيراميدز المصري (بطل دوري أبطال أفريقيا)، في صراع حسم "كأس القارات الثلاث"، حيث يتأهل الفائز لملاقاة بطل الأمريكيتين على كأس التحدي، تمهيدًا للقاء بطل أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي كأس الإنتركونتيننتال.
ويدخل الأهلي اللقاء مدعومًا بجماهيره وأرضه، بعد موسم حافل تُوّج فيه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكأس السوبر السعودي، ويعوّل على كتيبة مدججة بالنجوم المحليين والدوليين، يتقدّمهم الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والجزائري رياض محرز، والبرازيلي روجر إيبانيز، والعاجي فرانك كيسييه، والفرنسي إنزو ميو، والإنجليزي إيفان توني، إلى جانب المحليين علي مجرشي، وزياد الجهني، وصالح أبو الشامات.
في المقابل، يدخل بيراميدز المباراة بطموح تأكيد حضوره القاري، وإثبات قدرته على مقارعة كبار القارة، أمام نادٍ يملك تاريخًا حافلًا بالإنجازات المحلية والدولية.
وتُعد هذه المواجهة محطةً مهمة للفريقين قبل خوض الاستحقاقات المقبلة، كما تمثل فرصة بارزة لتعزيز الحضور العربي على الساحتين القارية والدولية.