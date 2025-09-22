غدًا على ملعب "الإنماء" بجدة.. الأهلي السعودي يواجه بيراميدز المصري على "كأس القارات الثلاث"

ويدخل الأهلي اللقاء مدعومًا بجماهيره وأرضه، بعد موسم حافل تُوّج فيه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكأس السوبر السعودي، ويعوّل على كتيبة مدججة بالنجوم المحليين والدوليين، يتقدّمهم الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والجزائري رياض محرز، والبرازيلي روجر إيبانيز، والعاجي فرانك كيسييه، والفرنسي إنزو ميو، والإنجليزي إيفان توني، إلى جانب المحليين علي مجرشي، وزياد الجهني، وصالح أبو الشامات.