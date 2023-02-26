"إيغالو" رجل مباراة الهلال والدحيل .. في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

وتجاوز الهلال منافسه الدحيل القطري بنتيجة كبيرة ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أن قدم عرضًا لافتًا أمام الدحيل حين انتصر عليه 7-0 على أرض ملعب الثمامة اليوم الأحد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.