"إيغالو" رجل مباراة الهلال والدحيل .. في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

فاز النيجيري "أوديون إيغالو" مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الدور قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب.
وتجاوز الهلال منافسه الدحيل القطري بنتيجة كبيرة ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أن قدم عرضًا لافتًا أمام الدحيل حين انتصر عليه 7-0 على أرض ملعب الثمامة اليوم الأحد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وبصم النجم النيجيري على سوبر هاتريك (4 أهداف) من أهداف فريقه الـ7 في المباراة بالدقائق (2-10- 48-63) من زمن اللقاء.
وتأهل الهلال لملاقاة ممثل الشرق أوراوا ريد دايموندز الياباني ذهابًا في الرياض يوم 29 إبريل المقبل وإيابًا في 6 مايو المقبل على ملعب سايتاما 2002.