25 لقبًا تتوزع على أكثر من 2000 لاعب محترف وفرق في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

وحقق العديد من الفرق واللاعبين مراكز أولى وألقابًا في هذه البطولة؛ فحقق فريق XIAOHAI لقب Street Fighter، بينما خطف فريق Karmine Corp المركز الأول في Featuring League، وواصل فريق AG.AL تألقه بحصد لقب Crossfire وHonor of Kings، في حين واصل فريق Twisted Minds السعودي تألقه في PUBG Battlegrounds وCall of Duty: Warzone، ليؤكد حضوره القوي في البطولة.