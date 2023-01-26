"كور الدرعية 2023" يستعدّ للانطلاق بالمملكة ويتضمن الجولتين 2 و3 ضمن موسم الفورمولا إي

تستضيف حلبة الدرعية في المملكة العربية السعودية الجولتين الثانية والثالثة من بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي، وذلك يومي الجمعة والسبت؛ حيث يقام سباق كور الدرعية إي بري 2023 في المملكة العربية السعودية، ويتضمّن أول سباق ثنائي ضمن الموسم التاسع، والسباقين الليليين الوحيدين ضمن روزنامة البطولة.
وبعد افتتاح موسم لا يُنسى ضمن سباق هانكوك مكسيكو سيتي إي بري 2023 الذي أقيم يوم 14 يناير، فسيكون المشجعون على موعد مع سيارات الجيل الثالث GEN3 التي ستنطلق ضمن المنافسات للمرة الأولى في الشرق الأوسط لتمنحهم الفرصة للاستمتاع بأجواء التشويق والمنافسات بين السيارات التي تقدم أقوى أداء وتجسّد أحدث الابتكارات وتدفع حدود تكنولوجيا في المركبات الكهربائية.
وتقع حلبة الدرعية، التي تمتدّ على مسافة 2.495 كم، على مشارف العاصمة السعودية الرياض، وتقع ضمن المناطق التاريخية المحيطة والمدرجة في قائمة التراث العالمي التابع لليونسكو، وتتضمّن 21 منعطفًا. وتعدّ الدرعية الحلبة المفضلة للسائقين باعتبارها واحدةً من أكثر الحلبات تطلبًا ضمن الموسم لموازنة إدارة الطاقة والقوة المباشرة.
ينطلق سباق جائزة كور الدرعية إي بري 2023، الذي يمثل الجولة الثانية من البطولة الفورمولا إي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية من يوم الجمعة 27 يناير، في حين تنطلق الجولة الثالثة من البطولة يوم السبت 28 يناير، عند الساعة 20:00 أيضًا.
تنطلق التجارب الحرة 1 لسباق كور الدرعية إي بري 2023 عند الساعة 18:00 بتوقيت السعودية من يوم الخميس 26 يناير.
يتبع ذلك التجارب الحرة 2 عند الساعة 13:30 بتوقيت السعودية "10:30 بتوقيت غرينتش"، يوم الجمعة، في حين تقام التصفيات ابتداءً من الساعة 15:40، يبدأ السباق الأول لسباق كور الدرعية إي بري 2023 عند الساعة 20:00 بتوقيت السعودية.
تنطلق التجارب الحرة 3 عند الساعة 13:30 بتوقيت السعودية من يوم السبت، على أن تقام التصفيات للجولة الثالثة عند الساعة 15:40 بتوقيت السعودية. ويتبع ذلك السباق عند الساعة 20:00 مساءً.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يمكن متابعة كل الأحداث باستثناء التجارب الحرة 1 على قناة SSC 2 التابعة لشركة الرياضة السعودية "SSC"، بالإضافة إلى منصة شاهد.نت الرقمية. وسيكون فريق قناة SSC حاضرًا في الدرعية لتقديم تجربة استوديو شاملة للجماهير في المملكة العربية السعودية.
في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعرض دبي الرياضية كلًّا من: التصفيات والسباقات والأحداث البارزة على قناة دبي الرياضية.