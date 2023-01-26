"كور الدرعية 2023" يستعدّ للانطلاق بالمملكة ويتضمن الجولتين 2 و3 ضمن موسم الفورمولا إي

ينطلق سباق جائزة كور الدرعية إي بري 2023، الذي يمثل الجولة الثانية من البطولة الفورمولا إي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية من يوم الجمعة 27 يناير، في حين تنطلق الجولة الثالثة من البطولة يوم السبت 28 يناير، عند الساعة 20:00 أيضًا.