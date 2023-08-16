النصر يستهدف التعاقد مع حارس مرمى ليفربول البرازيلي "أليسون بيكر"

وقد انضم أليسون بيكر البالغ من العمر 30 عامًا، في مركز حراسة المرمى لنادي ليفربول الإنجليزي منذ 2018، قادمًا من روما الإيطالي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 35 ملايين يورو.