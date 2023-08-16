النصر يستهدف التعاقد مع حارس مرمى ليفربول البرازيلي "أليسون بيكر"

كشفت صحيفة "Daily mail" البريطانية، عن أن النصر يستهدف التعاقد مع الحارس البرازيلي "أليسون بيكر"، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، والمنتخب البرازيلي، بالميركاتو الصيفي الحالي.
وأفادت الصحيفة بأن مسؤولي النصر مهتمون للغاية بالتعاقد مع الحارس البرازيلي، لينضم إلى كل من جوردان هندرسون، وروبرتو فيرمينو، وفابينيو لاعبي النادي الإنجليزي الذين غادروا هذا الصيف للدوري السعودي.
وذكرت تقارير صحفية أيضًا أن النصر مهتم بضم بيكر، بعد الأداء المتوسط لحارس المرمى الحالي للفريق، السعودي نواف العقيدي، في الجولة الافتتاحية من الموسم الكروي، والتي خسر فيها النصر (2/1)، أمام الاتفاق.
وقد انضم أليسون بيكر البالغ من العمر 30 عامًا، في مركز حراسة المرمى لنادي ليفربول الإنجليزي منذ 2018، قادمًا من روما الإيطالي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 35 ملايين يورو.
وتعاقدت إدارة النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري حتى الآن، مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا، والبرازيلي أليكس تيليس، والسنغالي ساديو ماني.