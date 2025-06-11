الأخضر تحت 23 عامًا يكثّف تحضيراته لمواجهة الدنمارك في نصف نهائي "تولون"

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، تدريباته في فرنسا استعدادًا لمواجهة منتخب الدنمارك في الدور نصف النهائي من بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) المقامة حاليًا في فرنسا.
وأجرى لاعبو الأخضر الحصة التدريبية تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو وجهازه الفني المساعد، حيث قُسّم اللاعبون إلى مجموعتين؛ أدت الأولى، والتي ضمت العناصر التي شاركت بصفة أساسية في اللقاء السابق أمام مالي، مرانًا استرجاعيًا، فيما خضعت المجموعة الثانية لتمارين لياقية، تبعتها تدريبات تكتيكية، ثم اختُتمت الحصة بمناورة مصغّرة.
ويواصل "الأخضر" تحت 23 عامًا تدريباته اليوم الخميس، تحضيرًا للمواجهة الحاسمة التي ستُقام مساء غدٍ الجمعة، أمام منتخب الدنمارك، ضمن نصف نهائي البطولة الدولية.
يُذكر أن المنتخب الوطني جاء في المجموعة الأولى التي ضمّت منتخبات فرنسا المستضيف، مالي، وبنما، وتمكّن من التأهل بعد عروض مميزة في دور المجموعات.