الأخضر تحت 23 عامًا يكثّف تحضيراته لمواجهة الدنمارك في نصف نهائي "تولون"

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، تدريباته في فرنسا استعدادًا لمواجهة منتخب الدنمارك في الدور نصف النهائي من بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) المقامة حاليًا في فرنسا.