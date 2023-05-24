بالفيديو.. رئيس النصر "مسلي آل معمر" متفائلاً: لدينا نقطتين مركونة على جنب"!

وفي حال الحكم بالقضية لصالح النصر فإن رصيده النقطي سيقفز إلى 65 بفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، مع تبقي مباراتين لكل منهما.. ويبقى السؤال: بعد أن تسبب اللاعب "محمد كنو" في حرمان الهلال من التسجيل هل يحرم الاتحاد من بطولة الدوري؟!.