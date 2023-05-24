رياضة
بالفيديو.. رئيس النصر "مسلي آل معمر" متفائلاً: لدينا نقطتين مركونة على جنب"!
"كنو" حرم الهلال من التسجيل فهل يحرم الاتحاد من بطولة الدوري؟!
بحذر شديد من التوسع في الحديث؛ اكتفى رئيس نادي النصر مسلي آل معمر بقوله "لدينا نقطتين مركونة على جنب، والقضية منظورة"، وذلك عند سؤاله عن حظوظ فريقه في الظفر بلقب الدوري وذلك في "مؤتمر الإعلام الوطني".
ويترقب الشارع الرياضي السعودي ما سيسفر عنه قرار مركز التحكيم الرياضي حول نتائج التحقيق بقضية لاعب الهلال محمد كنو الشهيرة، المتوقع إعلانه غداً الخميس حيث احتج النصر رسمياً ضد قانونية مشاركة اللاعب مع فريقه الهلال ديسمبر الماضي والتي انتهت بنتيجة 2-2.
وفي حال الحكم بالقضية لصالح النصر فإن رصيده النقطي سيقفز إلى 65 بفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر، مع تبقي مباراتين لكل منهما.. ويبقى السؤال: بعد أن تسبب اللاعب "محمد كنو" في حرمان الهلال من التسجيل هل يحرم الاتحاد من بطولة الدوري؟!.