الاثنين: شباب أخضر اليد يواجهون تونس في نهائي البطولة العربية

يواجه المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب، نظيرَه المنتخب التونسي في نهائي البطولة العربية الخامسة لمنتخبات الشباب "مواليد 2002"، وذلك فجر يوم الاثنين القادم الموافق 17 أبريل 2023م، عند تمام الساعة الواحدة والنصف.
وتأهّل الأخضر السعودي بعد تغلبه على منتخب الجزائر بنتيجة "30-28"، في نصف نهائي البطولة التي تجرى منافساتها حاليًّا في تونس، على صالة رشاد خوجة بالمهدية.
في حين تأهّل منتخب البلد المضيف إلى نهائي البطولة العربية على حساب منتخب ليبيا، بعد أن تغلّب عليه بنتيجة "25-16" في ثانية مباريات دور نصف النهائي.