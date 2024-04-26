النصر لمواصلة الضغط على المتصدر.. الأخدود وأبها يبحثان عن الابتعاد عن مناطق الهبوط

تختتم اليوم السبت مباريات الجولة الـ29 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة 3 مباريات حيث تقام على النحو التالي:
تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز بمدينة نجران.
يدخل الأخدود المباراة وهو بالمركز الـ17 (قبل الأخير) برصيد 24 نقطة ،بينما يشارك أبها باللقاء وهو بالمركز الـ16 ويمتلك 25 نقطة.
و ينطلق اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي الرائد بمدينة بريدة.
يشارك الرائد باللقاء وهو يحتل المركز الـ13، ولديه 30 نقطة، في حين يقع الاتفاق بالمركز السابع ولديه 40 نقطة.
تختتم مباريات الجولة بلقاء يجمع بين النصر والخليج في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
يدخل النصر المواجهة وهو وصيف جدول الدوري السعودي برصيد 68 نقطة، في حين يأتي الخليج بالمركز الـ11، ويمتلك 35 نقطة.