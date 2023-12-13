لفئة الخمس نجوم ضمن النسخة الثالثة.. غدًا انطلاق الأسبوع الأخير من "قفز السعودية"

تنطلق، غدًا الخميس، منافسات الأسبوع الثاني والأخير من بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز في نسختها الثالثة لفئة الخمس نجوم والنجمة الواحدة، والتي تنظمها شركة رياضة الفروسية للفعاليات المملوكة للاتحاد السعودي للفروسية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية (FEI) بمقر "قفز السعودية" بالجنادرية يمثلون 23 دولة.
وتضم قوائم "قفز السعودية" بجانب فرسان السعودية فرسان كل من: مصر، الكويت، البحرين، الأردن، المغرب، العراق، لبنان، سوريا، فلسطين، اليمن، أستراليا، بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، أوزبكستان، إيطاليا، اليابان، السويد، تايلاند، تركيا، وأوكرانيا.
وتشهد البطولة إقامة 12 شوطًا تقام على مدة ثلاثة أيام (6 أشواط لفئة الخمس نجوم، و6 أشواط لفئة النجمة الواحدة)؛ حيث ستقام في كل يوم أربعة أشواط، تبدأ بشوطين لفئة النجمة الواحدة في الفترة الصباحية بارتفاع 1.15 متر، 1.20 متر، 1.25 متر، 1.30، متر، وشوطين لفئة الخمس نجوم خلال الفترة المسائية بارتفاع 1.40 متر، 1.45 متر، و1.50 متر، 1.55 متر، و1.60 متر.
وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة، التابعة للاتحاد السعودي للفروسية، استعداداتها لاستقبال الفرسان والجمهور، فيما تنظّم فعاليات مصاحبة وتقيم عروضًا متنوعة في القرية الترفيهية.
من جهته، أعلنت اللجنة المنظمة لـ "قفز السعودية" طرح تذاكر الأسبوع الأخير من البطولة، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 50 ريالاً مع دخول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن أربعة أعوام مجاناً.