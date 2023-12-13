لفئة الخمس نجوم ضمن النسخة الثالثة.. غدًا انطلاق الأسبوع الأخير من "قفز السعودية"

وتضم قوائم "قفز السعودية" بجانب فرسان السعودية فرسان كل من: مصر، الكويت، البحرين، الأردن، المغرب، العراق، لبنان، سوريا، فلسطين، اليمن، أستراليا، بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، أوزبكستان، إيطاليا، اليابان، السويد، تايلاند، تركيا، وأوكرانيا.