عبر بوابة الوحدة.. الاتحاد يبلغ نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي
تأهَّل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي2024؛ وذلك بعد تخطيه عقبة نظيره الوحدة بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الاثنين في أولى مواجهتَي دور نصف النهائي على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، التي تحتضن البطولة خلال الفترة من 8-11 إبريل.
وكما كان متوقعًا، دخل فريق الاتحاد المباراة مبادرًا للضغط على مرمى الوحدة؛ فهو المطالَب بالفوز؛ لضمان التأهل للمحافظة على لقبه.. وسرعان ما حصل على مراده قبل انقضاء الدقيقة الأولى على ركلة البداية عن طريق النجم الفرنسي كريم بنزيما مستغلاً خطأ فادحًا من المدافع المغربي جواد اليامق في تشتيت الكرة، التي وصلت إلى مسجل الهدف، الذي لم يتوانَ في إيداعها الشباك مسجلاً أسرع هدف في تاريخ البطولة.
ومع مرور الوقت ازداد ضغط لاعبي الاتحاد على مرمى الوحدة، وظهروا أكثر إصرارًا على تعزيز تقدمهم، وهو ما تأتى لهم فعلاً بواسطة هداف البطولة النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي أضاف الهدف الثاني لفريقه، والسادس له في البطولة، حينما واجه الحارس منير محمدي إثر تمريرة رومارينهو المتقنة؛ ليسدد كرة استقرت في الزاوية اليسرى، وذلك في الدقيقة الـ42.
وبدأ فريق الوحدة الشوط الثاني بشكل أفضل، وكاد يقلص الفارق في أكثر من مناسبة؛ إذ افتتح الهولندي فيتو كرويج سلسلة المحاولات بعدما صوب كرة من خارج المنطقة، ردتها العارضة بدلاً من الحارس (51)، ثم ظهر اللاعب أنسيلمو حينما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء، وكان لها عبدالله المعيوف بالمرصاد منقذًا الموقف ببراعة، وذلك عند الدقيقة الـ(55).
بعد ذلك هدأ إيقاع اللعب من قِبل الوحدة، واستعاد الاتحاد زمام المبادرة، وركز على الهجمات السريعة التي شكلت خطورة حقيقية على مرمى منير محمدي، وكان قريبًا من زيادة غلته التهديفية في ثلاث فرص محققة للتسجيل، أبرزها فرصة كريم بنزيما، التي حبست الأنفاس، وفرصتا عبدالرزاق، الذي إهدارهما بشكل غريب أمام المرمى.
ولاح الأمل لفريق الوحدة لتقليص النتيجة حينما احتسب الحكم فيصل البلوي ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء إثر لمس يد المدافع أحمد حجازي الكرة، تصدى لها المغربي فيصل فجر، وفشل في تسجيله بتسديده خارج الخشبات الثلاث.
وتمكن الوحدة من تقليص الفارق في الوقت القاتل، وبالتحديد في الدقيقة الـ(90+7) عن طريق حسين العيسى، الذي تلقى تمريرة بينية من إيغالو، وضعته في حالة انفراد بالمرمى، وسددها على يمين المعيوف؛ لتعانق الشباك، لكن هذا الهدف لم يكن كافيًا لتغيير نتيجة المباراة.