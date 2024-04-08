عبر بوابة الوحدة.. الاتحاد يبلغ نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي

وكما كان متوقعًا، دخل فريق الاتحاد المباراة مبادرًا للضغط على مرمى الوحدة؛ فهو المطالَب بالفوز؛ لضمان التأهل للمحافظة على لقبه.. وسرعان ما حصل على مراده قبل انقضاء الدقيقة الأولى على ركلة البداية عن طريق النجم الفرنسي كريم بنزيما مستغلاً خطأ فادحًا من المدافع المغربي جواد اليامق في تشتيت الكرة، التي وصلت إلى مسجل الهدف، الذي لم يتوانَ في إيداعها الشباك مسجلاً أسرع هدف في تاريخ البطولة.