جامعة الملك سعود تتوج ببطولة الرياضات الإلكترونية للجامعات

حققت جامعة الملك سعود بطولة الرياضات الإلكترونية للجامعات التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية واستضافتها جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج خلال الفترة من 7-11 مايو الجاري .
وحلت جامعة الأمير محمد بن فهد في المركز الثاني، فيما جاءت جامعة أم القرى في المركز الثالث.
وتوج رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد المزيني الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى في البطولة.
وفي منافسات بطولة الرياضات الإلكترونية للطالبات، التي استضافتها جامعة شقراء حققت جامعة الإمام محمد بن سعود المركز الأول وثانيًا جامعة الأميرة نورة وفي المركز الثالث جامعة المجمعة.
من جانب آخر هنأ الدكتور خالد المزيني الجامعات الفائزة في البطولتين اللتين شهدتا حماسًا منقطع النظير خلال أيامها، مبينًا أن الإقبال الكبير من الجامعات وطلابها على المنافسات يعكس الأهمية لمثل هذه الرياضات لدى الطلاب عمومًا وطلاب وطالبات الجامعات على وجه الخصوص وهو ما يؤكد نجاح استراتيجية الاتحاد في وضع خريطة بطولاته كل موسم ، وتنويعها لجميع الاهتمامات للوصول إلى جميع المواهب في مختلف الرياضات وصقلها بما ينعكس على الرياضة الجامعية بشكل عام بالعديد من الجوانب الإيجابية.