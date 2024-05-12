جامعة الملك سعود تتوج ببطولة الرياضات الإلكترونية للجامعات

من جانب آخر هنأ الدكتور خالد المزيني الجامعات الفائزة في البطولتين اللتين شهدتا حماسًا منقطع النظير خلال أيامها، مبينًا أن الإقبال الكبير من الجامعات وطلابها على المنافسات يعكس الأهمية لمثل هذه الرياضات لدى الطلاب عمومًا وطلاب وطالبات الجامعات على وجه الخصوص وهو ما يؤكد نجاح استراتيجية الاتحاد في وضع خريطة بطولاته كل موسم ، وتنويعها لجميع الاهتمامات للوصول إلى جميع المواهب في مختلف الرياضات وصقلها بما ينعكس على الرياضة الجامعية بشكل عام بالعديد من الجوانب الإيجابية.