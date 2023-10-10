"سالم الدوسري" ينضم للتدريبات الجماعية.. الأخضر يواصل تدريباته في معسكر البرتغال

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء تدريباته في معسكره المقام حالياً في مدينة لاقوس البرتغالية خلال الفترة ( 8 - 17 ) من شهر أكتوبر الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.