الألعاب الآسيوية (البحرين 2025): لاعب الأخضر "السميري" ينتزع الميدالية الأولى.. اليد والطائرة للأدوار النهائية

انتزع لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، نايف السميري، الميدالية السعودية الأولى في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب "المنامة 2025"، ضمن منافسات اليوم الأول لألعاب القوى أمس الخميس، على ملعب البحرين الوطني.
وجاء فوز السميري بالميدالية البرونزية، بعد حلوله ثالثًا في نهائي سباق 110م حواجز بزمن 14.12 ثانية، وحققت قطر المركز الأول بزمن 13.61 ثانية، والصين المركز الثاني بزمن 14.11 ثانية.
ويتواجد أخضر أم الألعاب في أربع سباقات غدًا الجمعة، منها مشاركة العداءة فاطمة الخليفة في تصفيات سباق 400م حواجز عند العاشرة والنصف صباحًا، تليها سباقات الفترة المسائية، والتي تشهد تواجد العداءين بشار شراحيلي وخلف البيشي في نصف نهائي سباق 800م الساعة 5:40 مساءً.
تأهل المنتخب السعودي لكرة اليد إلى دور نصف نهائي دورة الألعاب الآسيوية، عقب فوزه أمس الخميس على هونغ كونغ 43 – 16، ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، المقامة على صالة أم الحصم.
وجاء تأهل الأخضر إثر فوزه في اللقاءات الثلاثة التي خاضها في الدورة على المالديف والأردن وهونغ كونغ.
ويسعى فريق السعودية لتعزيز تأهله كأول المجموعة، وذلك عندما يلاقي نظيره البحريني في ختام لقاءات المجموعة الأولى، عند السابعة من مساء يوم الأحد المقبل.
فاز فريق السعودية للكرة الطائرة على نظيره المنغولي بثلاثة أشواط مقابل شوط، في اللقاء الذي أُقيم أمس الخميس في الجولة الثانية للمجموعة (E)، لمسابقة الكرة الطائرة، المقامة على مدينة عيسى الرياضية.
وجاء فوز الأخضر بنتيجة (25 – 23، 28 – 30، 25 – 16، 26 – 24)، معلنًا بذلك تأهله لدور الـ8 من المسابقة، ليلاقي نظيره الباكستاني في لقاء البحث عن الصدارة، عند الثانية من ظهر اليوم الجمعة.
وفي الطائرة الشاطئية، فاز ثنائي فريق السعودية هادي الجرفي وعلي العوامي على ماليزيا بنتيجة 2 – 1 (14 – 21، 21 – 15، 18 – 16)، ليلاقي كازاخستان عند الثانية من ظهر اليوم الجمعة، ضمن مباريات المجموعة الأولى للمسابقة المقامة على شاطئ سما باي.
في مركز البحرين العالمي للمعارض، المقر المخصص لاستضافة منافسات الرياضات القتالية، خطف فريق السعودية لفنون القتال المختلطة عددًا من بطاقات الأدوار النهائية لآسياد "البحرين 2025"، عقب تغلب عدد من ممثليه في منافسات اليوم الأول للمسابقة، التي تستكمل فعالياتها اليوم الجمعة.
وسجل اللاعب هشام الأعجم اسمه كأول المتأهلين لنصف نهائي وزن 65 كجم، بفوزه على القيرغيزستاني كورمان كلوف، وهو ذات الدور الذي تأهل له شقيقه البراء الأعجم بعد فوزه بالإجماع على المنغولي أونومونخ مانداخ في منافسات وزن 70 كجم.
وكتب عبدالإله عالم اسمه كثاني المتأهلين لدور نصف نهائي الآسياد، بفوزه على المنغولي إنختوفشين تيلمن بالإخضاع، ضمن منافسات وزن 75 كجم.
وأضاف وسام الغامدي اسمه كثالث المتأهلين لدور نصف النهائي، إثر تغلبه على الفلبيني تابونت جان مايكل بالإخضاع في دور الـ8 لمنافسات وزن 55 كجم.
وتمكن هيف القحطاني من التأهل لنصف نهائي وزن 65 كجم، بفوزه على الفلسطيني عمر أبو نيم بقرار الحكام بالإجماع.
وفي رياضة الملاكمة التايلندية، تأهل المعتصم بن سالم لدور الـ8 لوزن 57 كجم، إثر فوزه أمس الخميس على الكازاخستاني ياروسلاف غاليتش 29 – 28.
أنهى لاعبو المنتخب السعودي لقفز الحواجز للفرق الجولة الأولى من المسابقة بدون أخطاء، وذلك في اليوم الأول من المنافسات التي أُقيمت في ميدان الاتحاد الرياضي العسكري لقفز الحواجز بالمنامة.
ويطمح رباعي الأخضر، والمكوّن من الفرسان عبدالعزيز قحل، مشهور العثيم، عبدالهادي القحطاني، وعبدالمجيد الخماش، للبحث عن الذهب، عندما يخوضون منافسات الجولة الثانية من المسابقة عند السادسة مساء اليوم الجمعة.
في منافسات الجولف، حل لاعب فريق السعودية، سعود القصيبي، في المركز السادس والعشرين، في ختام منافسات اليوم الأول من فردي الجولف، بعد تحقيقه 77 ضربة، على أن يخوض منافسات الجولة الثانية عند السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة.
أنهى لاعب فريق السعودية للسباق الثلاثي، فهر موسى، مشاركته في الدورة الآسيوية، بحلوله في المركز الرابع عشر بزمن 29:59 دقيقة، في السباق الذي أُقيم في فندق نوفتيل الزلال.
يبدأ المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 17 عامًا، اليوم الجمعة، مشواره في دورة "البحرين 2025"، بمواجهة منتخب تايلند عند الساعة الثالثة عصرًا، على صالة مدينة خليفة الرياضية، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.
وكان "أخضر الصالات تحت 17" قد أنهى تحضيراته للدورة من خلال معسكر إعدادي أُقيم على صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام، ضمن معسكر "فريق السعودية"، تخلله تدريبات يومية ومباراتان وديتان أمام منتخب البحرين.
يُذكر أن قرعة المنافسات أوقعت المنتخب السعودي تحت 17 عامًا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات: إيران، تايلند، وقيرغيزستان.
يفتتح فريق السعودية لكرة السلة 3×3 مشاركته بالدورة الآسيوية، عندما يخوض ثلاث مباريات، بداية من العاشرة من صباح اليوم الجمعة، على صالة أم الحصم بالمنامة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من المسابقة.
ويلاقي الأخضر نظيره البنغلاديشي في اللقاء الأول، على أن يواجه كازاخستان في اللقاء الثاني الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ثم نظيره الإيراني عند الرابعة عصرًا.
وتضم المجموعة الرابعة من مسابقة السلة 3×3 كلًّا من: السعودية، اليمن، سريلانكا، بنغلاديش، كازاخستان، وإيران.
تنطلق عند التاسعة من صباح اليوم الجمعة، منافسات مسابقة التايكوندو بالدورة الآسيوية، والتي تُقام في مركز البحرين العالمي للمعارض بالمنامة.
ويبدأ اللاعب خالد الشهراني مشاركة التايكوندو السعودية بمواجهة لاعب إيران في منافسات دور الـ32 لوزن تحت 48 كجم، يعقبه زميله يوسف المداوي أمام لاعب الصين تايبيه في منافسات دور الـ16 لوزن فوق 73 كجم عند الحادية عشرة صباحًا، ثم لين اليوسف أمام لاعبة ماليزيا عند الثانية عشرة ظهرًا، ضمن منافسات وزن فوق 63 كجم لدور الـ16.