الألعاب الآسيوية (البحرين 2025): لاعب الأخضر "السميري" ينتزع الميدالية الأولى.. اليد والطائرة للأدوار النهائية

في منافسات الجولف، حل لاعب فريق السعودية، سعود القصيبي، في المركز السادس والعشرين، في ختام منافسات اليوم الأول من فردي الجولف، بعد تحقيقه 77 ضربة، على أن يخوض منافسات الجولة الثانية عند السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة.