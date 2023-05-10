في مباراة دراماتيكية وبرباعية.. الباطن يقلب الطاولة أمام الطائي

نجح فريق الباطن الأول لكرة القدم في قلب الطاولة أمام ضيفه الطائي حينما حول تأخره بثلاثة أهداف إلى فوز مثير في نهاية المطاف بنتيجة (4-3) في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
بادر الضيوف بافتتاح التسجيل مبكراً منذ الدقيقة 14 عن طريق المحترف الجزائري أمير سعيود، بعد أن تابع رأسية فاي كولينز برأسه داخل شباك الأورغواياني مارتن كومبانيا.
وأضاف المهاجم الكونغولي غي مبينزا الهدف الثاني لفريق الطائي بعد 4 دقائق مستغلاً تمريرة بينية من أمير سعيود ليسددها قوية داخل الشباك، وعزز قائد فريق الطائي نالويدج موسونا تقدم فريقه بإحرازه ثالث الأهداف من علامة الجزاء في الدقيقة 28.
وتمكن المهاجم الأورغواياني رينزو لوبيز من تقليص الفارق بتسجيله أول أهداف الباطن في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
ونجح يوسف الشمري مطلع الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 52 في تسجيل ثاني أهداف أصحاب الضيافة برأسية جميلة، بعد أن حول عرضية خوان سيباستيان إلى داخل شباك الحارس البرازيلي فيكتور براغا.
وقبل نهاية المباراة بـ3 دقائق خطف الكولومبي أندريس روا هدف التعادل لأصحاب الضيافة برأسية جميلة.
ولم يتوقف مسلسل الإثارة حيث نجح فريق الباطن بتسجيل هدف الانتصار الرابع من علامة الجزاء بواسطة الأورغواياني رينزو لوبيز في الدقيقة 90+11).
بهذه النتيجة رفع الطائي رصيده إلى 18نقطة في المركز السادس عشر والأخير بينما توقف رصيد الطائي عند 34 نقطة في المركز السابع.