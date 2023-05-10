في مباراة دراماتيكية وبرباعية.. الباطن يقلب الطاولة أمام الطائي

نجح فريق الباطن الأول لكرة القدم في قلب الطاولة أمام ضيفه الطائي حينما حول تأخره بثلاثة أهداف إلى فوز مثير في نهاية المطاف بنتيجة (4-3) في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين.