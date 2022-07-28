المسابقات تعقد ورشة عمل مع مشرفي الفئات السنية بالأندية

وأكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي نعيم البكر، حرص الاتحاد على رفع مستوى مسابقات الفئات السنية لتكون خير رافد للمنتخبات والفريق الأول في الأندية باعتبارها الركيزة الأساسية للمنتخبات السعودية والفريق الأول، مشيرًا إلى أن الاتحاد السعودي عمل في الموسم الماضي على رفع مكافآت المراكز وتوزيعها بشكل كامل لجميع الفرق، وكذلك وضع برنامج دعم الفئات السنية الذي طور من العمل الفني والتنظيمي لقطاعات الفئات السنية.