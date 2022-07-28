المسابقات تعقد ورشة عمل مع مشرفي الفئات السنية بالأندية

عقدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ورشة عمل لمشرفي الفئات السنية بالأندية تحضيرًا لانطلاقة منافسات الدوري الممتاز لدرجة الشباب تحت 19 عامًا والدوري الممتاز لدرجة الناشئين تحت 17 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2022-2023، بحضور رئيس اللجنة نعيم البكر، والمدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لاركيت والمدير الإداري للمنتخبات محمد الحميد.
وشهدت الورشة استعراضًا لروزنامة مشاركات المنتخبات السنية للموسم المقبل مع عرض للروزنامة الكاملة لمسابقتي دوري الشباب والناشئين، كما تطرقت إلى أبرز المعوقات التي واجهت منافسات الموسم الماضي، قبل أن تتم مناقشة آراء ومقترحات الأندية والرفع بالتوصيات المناسبة حيالها.
وأكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي نعيم البكر، حرص الاتحاد على رفع مستوى مسابقات الفئات السنية لتكون خير رافد للمنتخبات والفريق الأول في الأندية باعتبارها الركيزة الأساسية للمنتخبات السعودية والفريق الأول، مشيرًا إلى أن الاتحاد السعودي عمل في الموسم الماضي على رفع مكافآت المراكز وتوزيعها بشكل كامل لجميع الفرق، وكذلك وضع برنامج دعم الفئات السنية الذي طور من العمل الفني والتنظيمي لقطاعات الفئات السنية.
وأوضح البكر أن الاتحاد سيعمل على المزيد من هذه البرامج وورش العمل لتعزيز عمل هذه القطاعات وزيادة تنافسية المسابقات واستمرار تفوق المنتخبات الوطنية في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة السعودية من القيادة الرشيدة بمتابعة سمو وزير الرياضة واهتمام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.