شاهد.. "الهويدي" يحفز لاعبي "الباطن": واثقون من عودتكم لدوري روشن

وركّز المدير الفني "سرديان فاسيليفيتش" على الإحماء، وذلك بتدريب الجري حول الملعب، ثم أدى اللاعبون تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة، بعد ذلك طبق اللاعبون الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.