شاهد.. "الهويدي" يحفز لاعبي "الباطن": واثقون من عودتكم لدوري روشن
عقد رئيس مجلس الإدارة بنادي الباطن الدكتور خالد الهويدي، اجتماعًا خاصًا مع اللاعبين، قدّم خلاله شكره باسمه وباسم مجلس الإدارة على ما قدّموه من عمل خلال المعسكر الإعدادي.
وطالب "الهويدي" لاعبي "الباطن" بمضاعفة الجهد للوصول للجاهزية التامة لخوض غمار دوري يلو 2023 - 2024، كما أكد ثقته العالية بهم، وأنهم قادرون على تحقيق نتائج ايجابية تتكلل بالعودة لدوري روشن.
وقال "الهويدي" في حديثه مع اللاعبين: "ما عندي شك إنكم ستحققون الإنجاز، ويرجع النادي إلى دوري المحترفين في روشن، وأنا وزملائي أعضاء مجلس الإدارة في خدمتكم".
من جهته واصل الفريق الأول لكرة القدم الباطن تدريباته في مقر النادي بعد العودة من المعسكر الخارجي في مصر؛ من أجل الاستعداد لانطلاق دوري يلو السعودي.
وركّز المدير الفني "سرديان فاسيليفيتش" على الإحماء، وذلك بتدريب الجري حول الملعب، ثم أدى اللاعبون تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة، بعد ذلك طبق اللاعبون الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.