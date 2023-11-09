أندية الدوري الإنجليزي تصوّت على منع انتقال "روبن نيفيز" من الهلال إلى نيوكاسل

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن مسؤولي نيوكاسل يونايتد، بدأوا محادثاتهم الرسمية لمحاولة التعاقد مع نيفيز، لاعب الهلال على سبيل الإعارة، ليحل محل ساندرو تونالي الموقوف حتى أغسطس عن ممارسة كرة القدم.