أندية الدوري الإنجليزي تصوّت على منع انتقال "روبن نيفيز" من الهلال إلى نيوكاسل

كشف الصحفي "ديفيد أورنستين" عن قيام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالتصويت على منع الإعارات بين الأطراف المرتبطة بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن مسؤولي نيوكاسل يونايتد، بدأوا محادثاتهم الرسمية لمحاولة التعاقد مع نيفيز، لاعب الهلال على سبيل الإعارة، ليحل محل ساندرو تونالي الموقوف حتى أغسطس عن ممارسة كرة القدم.
ووفقًا لما أفاد به الصحفي الذي يعمل في "the athletic"؛ فإنه إذا تمت الموافقة على هذا القرار؛ سيتم منع انتقال البرتغالي روبن نيفيز من الهلال إلى نيوكاسل.
وانضم روبن نيفيز البالغ من العمر 26 عامًا، لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي، بعقد لمدة 3 مواسم.