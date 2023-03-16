رياضة
"إنفانتينو" رئيسًا للفيفا حتى 2027 بالتزكية
أعيد انتخاب السويسري جياني إنفانتينو، اليوم الخميس، رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم حتى عام 2027 بالتزكية، وذلك خلال الكونغرس الـ73 للفيفا، الذي عُقد في العاصمة الرواندية كيغالي.
وفي ظل عدم ترشح منافس، ووفقًا لقوانين "فيفا" الخاصة بانتخاب الرئيس، اعتبر الإيطالي جياني إنفانتينو، رئيسًا بالتزكية حتى عام 2027.
وسيقود المحامي البالغ 52 عامًا الهيئة العالمية الناظمة لكرة القدم، لولاية ثالثة من أربع سنوات، بعدما كان استلم منصبه في عام 2016 خلفًا لمواطنه سيب بلاتر.
وعلّق "إنفانتينو" قائلًا: "رئاسة الفيفا شرف كبير لي، وأعد بمواصلة خدمة كرة القدم حول العالم".