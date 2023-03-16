"إنفانتينو" رئيسًا للفيفا حتى 2027 بالتزكية

أعيد انتخاب السويسري جياني إنفانتينو، اليوم الخميس، رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم حتى عام 2027 بالتزكية، وذلك خلال الكونغرس الـ73 للفيفا، الذي عُقد في العاصمة الرواندية كيغالي.