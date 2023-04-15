"ويلفريد زاها" يرفض عرضَيْ "النصر" و"الاتحاد"

كشف موقع "Evenin Standard" الإنجليزي عن حسم الإيفواري ويلفريد زاها، لاعب كريستال بالاس، مستقبله من العروض المقدَّمة له من السعودية للتعاقد معه في الموسم المقبل.
وقال الموقع إن ويلفريد زاها رفض عرض النصر للانضمام للفريق إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كما رفض عرض الاتحاد الضخم الذي بلغت قيمته نحو 9 ملايين يورو.
وأشار الموقع إلى أن اللاعب الإيفواري يرغب بالاستمرار في أوروبا، ولا يرغب بالانتقال للمنطقة العربية في الوقت الحالي.
يُشار إلى أن نادي زاها يسعى لتجديد عقده لمدة موسمين على الأقل براتب 200 ألف إسترليني أسبوعيًّا. علمًا بأن عقد اللاعب ينتهي الصيف المقبل.
وكان زاها البالغ من العمر 30 عامًا قد بدأ مسيرته الرياضية مع كرة القدم بين صفوف كريستال بالاس قبل الخروج في تجربتَين قصيرتَين إلى مانشستر يونايتد وكارديف سيتي الإنجليزيَّيْن.