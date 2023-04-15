"ويلفريد زاها" يرفض عرضَيْ "النصر" و"الاتحاد"

وكان زاها البالغ من العمر 30 عامًا قد بدأ مسيرته الرياضية مع كرة القدم بين صفوف كريستال بالاس قبل الخروج في تجربتَين قصيرتَين إلى مانشستر يونايتد وكارديف سيتي الإنجليزيَّيْن.