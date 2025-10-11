الطريق إلى كأس العالم 2026.. التعادل أو الفوز أمام العراق يؤهل الأخضر للمونديال

في خطوة حاسمة، باتت بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 محصورة بين المنتخب السعودي ونظيره العراقي، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي، حيث يلتقي المنتخبان مساء الثلاثاء المقبل، في مواجهة مرتقبة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.