الطريق إلى كأس العالم 2026.. التعادل أو الفوز أمام العراق يؤهل الأخضر للمونديال

في خطوة حاسمة، باتت بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 محصورة بين المنتخب السعودي ونظيره العراقي، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي، حيث يلتقي المنتخبان مساء الثلاثاء المقبل، في مواجهة مرتقبة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وكان المنتخب العراقي قد حقق فوزًا صعبًا على نظيره الإندونيسي بهدف دون رد، مساء السبت، ليودّع الأخير المنافسة على بطاقة التأهل إلى كأس العالم، سواء عبر التأهل المباشر أو الانتقال إلى الملحق العالمي.
وتحدد هدف "الأخضر" من المواجهة المقبلة بوضوح، إذ يكفيه التعادل لضمان التأهل إلى المونديال، مستفيدًا من أفضلية الأهداف على حساب "أسود الرافدين".
وكان المنتخب السعودي قد تغلب على إندونيسيا بنتيجة 3–2، فيما فاز العراق بنتيجة 1–0، ما يمنح "الأخضر" أفضلية في عدد الأهداف المسجلة، ويدخله مواجهة الثلاثاء أمام خيارين: الفوز أو التعادل بأي نتيجة.