منتخب الصم يحقق برونزية الزوجي في الأولمبياد العالمي للبولينج بماليزيا

وبارك رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم الدكتور سعيد القحطاني لرئيس البعثة وأعضاء المنتخب واللاعبين واللاعبات تحقيق هذا الإنجاز، متمنياً لهم التوفيق في المنافسات المتبقية، وتحقيق أفضل النتائج وتشريف الوطن في هذا المحفل الدولي للصم، مثمناً الدعم من القيادة الرياضية للاتحاد، الأمر الذي أسهم في تحقيق الإنجاز.