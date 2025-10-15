في المجموعة الثانية.. أخضر الناشئات يتعادل مع لبنان في الآسيوية

خَيَّم التعادل الإيجابي على مواجهة المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عامًا لكرة القدم مع نظيره اللبناني، بهدفين لهدفين، اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عامًا 2026 في الصين.