في المجموعة الثانية.. أخضر الناشئات يتعادل مع لبنان في الآسيوية

خَيَّم التعادل الإيجابي على مواجهة المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عامًا لكرة القدم مع نظيره اللبناني، بهدفين لهدفين، اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عامًا 2026 في الصين.
ثنائية المنتخب السعودي حملت توقيع اللاعبة دانة الضحيان في الدقيقتين (2، 22) على التوالي.
وفي المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، فاز منتخب إيران على الكويت 10 - 0، على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ضمن الجولة الثانية.
وتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لمنتخب لبنان، ونقطة واحدة للأخضر السعودي، فيما بقي رصيد الكويت دون أي نقطة.