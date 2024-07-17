اليوم 6 مواجهات في انطلاق بطولة المنتخبات الإقليمية في الطائف

وتأتي هذه البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي لتحقيق أحد أهداف استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية، المتمثل في مسار اكتشاف المواهب، وصقل مهاراتهم، وذلك من خلال تطوير الفئات السنية، إضافة إلى زيادة عدد ساعات الممارسة للاعبين، والاحتكاك فيما بينهم. كما يهدف إلى تكثيف الجهود في سبيل اكتشاف المواهب في سن مبكرة، والعمل مستقبلاً على متابعتها وتطويرها.