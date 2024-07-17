اليوم 6 مواجهات في انطلاق بطولة المنتخبات الإقليمية في الطائف

تنطلق اليوم الخميس النسخة الأولى من بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا، التي تستضيفها محافظة الطائف خلال الفترة من 18 إلى 30 يوليو الجاري، وينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وتشهد البطولة مشاركة 14 منتخبًا إقليميًّا، هي منتخبات: الرياض، القصيم، الأحساء، الجوف، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، تبوك، جازان، جدة، نجران، حائل، عسير وحفر الباطن. وتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين.
وتهدف البطولة إلى اكتشاف المواهب الكروية، والوقوف على جاهزية اللاعبين استعدادًا لتأهيلهم ومشاركتهم في البطولات الودية لمنتخبات الفئات السنية؛ وذلك من أجل صناعة جيل قادم في كرة القدم السعودية.
وتأتي هذه البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي لتحقيق أحد أهداف استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية، المتمثل في مسار اكتشاف المواهب، وصقل مهاراتهم، وذلك من خلال تطوير الفئات السنية، إضافة إلى زيادة عدد ساعات الممارسة للاعبين، والاحتكاك فيما بينهم. كما يهدف إلى تكثيف الجهود في سبيل اكتشاف المواهب في سن مبكرة، والعمل مستقبلاً على متابعتها وتطويرها.
ويضم كل منتخب مشارك في البطولة 26 لاعبًا، إضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية. وتم اختيار اللاعبين الأبرز من الفرق المشاركة في دوريات البراعم تحت 13 عامًا، التي أقيمت نسختها الأولى الموسم الماضي بمشاركة 102 ناد وأكاديمية، تمثِّل 14 مدينة ومنطقة. وسيشرف على تدريب هذه المنتخبات مدربون وطنيون، ساهموا في قيادة تلك الأندية في دوريات البراعم.
ومن المقرر أن تقام يوميًّا 6 مباريات لحساب دور المجموعات. وسيلعب غدًا في الافتتاح القصيم مع الشرقية، والأحساء مع حائل، ونجران مع الجوف، والمدينة المنورة مع تبوك، والرياض مع حفر الباطن، وعسير مع مكة المكرمة.
وسيقود مباريات البطولة 32 طاقمًا تحكيميًّا شابًّا؛ إذ قررت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم تكليف طواقم تحكيم شابة، تشارك في مسابقات الفئات السنية، وطواقم مختارة من أكاديمية الحكام الرئيسية؛ بهدف رفع عدد ساعاتهم التحكيمية، وصقل خبراتهم.