وفقًا لـ "فرانس برس": "مبابي" يظهر في تدريبات باريس سان جيرمان

لا يزال مبابي، بطل العالم 2018 وهداف مونديال 2022، محط الأنظار بسبب الغموض حول مستقبله، ينتهي عقده في يونيو من العام المقبل، ما سيعني أنه سيصبح لاعبًا حرًا. لكن ناديه لن يقبل برحيله مجانًا وطلب منه التوقيع على عقد جديد أو الموافقة على بيعه هذا الصيف.