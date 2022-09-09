انعقاد المؤتمر الصحفي لمدربي المجموعة الأولى لتصفيات آسيا تحت 20 بالشرقية

عُقد اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي منتخبات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 20 عامًا، والتي تستضيفها المنطقة الشرقية خلال الفترة من 10-18 سبتمبر الجاري بمشاركة منتخبات: المالديف، الصين، ميانمار، وأوزبكستان، بالإضافة إلى المنتخب السعودي صاحب الضيافة.
واستهلّ المدير الفني لمنتخب أوزبكستان فرهاد نيشانوف، المؤتمر الصحفي؛ حيث أكد على جاهزية لاعبيه للتصفيات، مشيرًا إلى أنه يسعى لاعتلاء صدارة المجموعة، فيما أعرب المدير الفني لمنتخب المالديف أحمد شاكر عن تطلعه للظهور بشكل مشرف خلال المباريات.
من جانبه وصف المدير الفني لمنتخب ميانمار سو ميت مين المجموعة بالصعبة، مشيرًا إلى أن منتخبات السعودية، الصين وأوزبكستان هي الأكثر قدرة على تحقيق الصدارة، فيما أكد مدرب المنتخب الصيني أنتونيو فيسينتي، على أن تواجد المنتخب السعودي في المجموعة يجعلها أصعب، لكنه أكّد على جاهزية لاعبيه للتصفيات بعد خوض العديد من الوديات خلال الفترة الماضية.
واختتم المدير الفني للمنتخب السعودي صالح المحمدي، المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن المجموعة الأولى هي الأصعب بين مجموعات التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا "أوزبكستان 2023"؛ كونها تضم ثلاثة منتخبات مرشحة لتحقيق اللقب، لكنه أعرب عن ثقته في قدرة لاعبي الأخضر على التأهل ومواصلة إنجازاتهم التي زينوها الفترة الماضية بالتتويج بكأس العرب للشباب.
على جانب متصل عقد مدراء منتخبات المجموعة الأولى من التصفيات، اليوم، الاجتماع الفني الخاص بمناقشة كافة التجهيزات اللوجستية والفنية الخاصة بمباريات المجموعة.
ويستضيف ملعبا الأمير سعود بن جلوي بالخبر والأمير محمد بن فهد بالدمام، مباريات المجموعة التي تنطلق غدًا السبت بمواجهتي أوزبكستان مع المالديف وميانمار مع الصين.