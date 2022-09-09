انعقاد المؤتمر الصحفي لمدربي المجموعة الأولى لتصفيات آسيا تحت 20 بالشرقية

من جانبه وصف المدير الفني لمنتخب ميانمار سو ميت مين المجموعة بالصعبة، مشيرًا إلى أن منتخبات السعودية، الصين وأوزبكستان هي الأكثر قدرة على تحقيق الصدارة، فيما أكد مدرب المنتخب الصيني أنتونيو فيسينتي، على أن تواجد المنتخب السعودي في المجموعة يجعلها أصعب، لكنه أكّد على جاهزية لاعبيه للتصفيات بعد خوض العديد من الوديات خلال الفترة الماضية.