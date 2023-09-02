الاتفاق يُوقِّع رسميًّا مع لاعب الوسط الهولندي فينالدوم حتى 2026

أتمت إدارة نادي الاتفاق التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم؛ ليدافع عن ألوان الفريق لمدة 3 مواسم قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وجرت مراسم التوقيع بأحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس، بحضور رئيس نادي الاتفاق الأستاذ سامر المسحل.
يُذكر أن فينالدوم مواليد 1990م، وبدأ مسيرته الاحترافية في بلاده بنادي فينورد الهولندي من 2007 حتى 2011، ثم انتقل إلى أيندهوفن حتى 2015، ثم انتقل إلى الدوري الإنجليزي محترفًا في نادي نيوكاسل لمدة موسم، قبل أن يسطر إبداعه في ليفربول، ويحصد معه الألقاب التاريخية من 2016 حتى 2021، بعد ذلك انتقل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أعاره الموسم الماضي إلى نادي روما الإيطالي.
أما أهم إنجازات اللاعب فهي تحقيقه العديد من البطولات ككأس هولندا مرتين مع نادي فينورد في 2007/ 08 وأيندهوفن في 2011/ 12، وبطولة كأس السوبر الهولندي مع أيندهوفن في 2013، وبطولة الدوري الهولندي مع أيندهوفن 2014/ 15.
وسطَّر فينالدوم مع ليفربول أروع الملاحم التاريخية؛ فقد ساهم في تحقيق دوري أبطال أوروبا في 2018/ 19، ثم كأس السوبر الأوروبي في 2019/ 20، كما ساهم بتحقيق ليفربول الدوري الإنجليزي في 2020 بعد غياب طال 3 عقود. واختتم لاعب الوسط الهولندي سلسلة بطولاته مع النادي الإنجليزي بتحقيق بطولة أندية العالم في 2020.
وحينما انتقل إلى نادي باريس ساهم بتحقيق الدوري الفرنسي في 2021/ 22.
إن نجومية فينالدوم في محطاته الاحترافية جعلته رقمًا مهمًّا في منتخب هولندا؛ إذ خاض أكثر من 70 مباراة دولية منذ ظهوره لأول مرة في 2011، كما ساهم مع زملائه في المنتخب الهولندي في تحقيق المركز الثالث في مونديال كأس العالم بالبرازيل 2014، كما ساهم أيضًا مع منتخب بلاده في تحقيق المركز الثاني بدوري الأمم الأوروبية في عام 2018/ 19.