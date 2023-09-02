الاتفاق يُوقِّع رسميًّا مع لاعب الوسط الهولندي فينالدوم حتى 2026

يُذكر أن فينالدوم مواليد 1990م، وبدأ مسيرته الاحترافية في بلاده بنادي فينورد الهولندي من 2007 حتى 2011، ثم انتقل إلى أيندهوفن حتى 2015، ثم انتقل إلى الدوري الإنجليزي محترفًا في نادي نيوكاسل لمدة موسم، قبل أن يسطر إبداعه في ليفربول، ويحصد معه الألقاب التاريخية من 2016 حتى 2021، بعد ذلك انتقل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أعاره الموسم الماضي إلى نادي روما الإيطالي.