العلا تعزّز مكانة المملكة باستضافة انطلاق بطولة بولو الصحراء في يناير 2025

وأتمّ "زيدان": أن تسمية النادي بالملكي تأتي ارتباطًا بلعبة البولو التي كانت تُمارَس من قبل الملوك والنبلاء، مشيرًا إلى أنه يعتبر أول نادٍ يؤسس في المملكة بهذه الإمكانيات الضخمة. وكشف عن انتشار اللعبة في المملكة وممارستها من قبل الرجال والسيدات، مؤكدًا أنها ستحظى بشعبية أكبر بعد اكتمال المشروع؛ مما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تعزيز المشاركة الرياضية وزيادة مستوى الرفاهية في المجتمع السعودي.