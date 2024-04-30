"رياض محرز" لاعب الأهلي يتصدر لاعبي الدوري السعودي الأكثر صناعة للفرص

تصدر الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي قائمة اللاعبين الأكثر صناعة لفرص الأهداف في دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 11 فرصة، وفقاً لما نشره الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي.
واحتل المركز الثاني بالتساوي كل من البرتغاليين كريستيانو رونالدو نجم النصر، وروبن نيفيز لاعب الهلال، والإسباني ألفارو ميدران لاعب الاتفاق، برصيد 10 فرص لصناعة أهداف.
ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 80 نقطة، يليه النصر في المركز الثاني برصيد 71 نقطة ،ثم الأهلي ثالثاً برصيد 52، بينما وقع الاتحاد خامساً برصيد 50 نقطة.