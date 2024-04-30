"رياض محرز" لاعب الأهلي يتصدر لاعبي الدوري السعودي الأكثر صناعة للفرص

ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 80 نقطة، يليه النصر في المركز الثاني برصيد 71 نقطة ،ثم الأهلي ثالثاً برصيد 52، بينما وقع الاتحاد خامساً برصيد 50 نقطة.