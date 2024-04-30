رياضة

"رياض محرز" لاعب الأهلي يتصدر لاعبي الدوري السعودي الأكثر صناعة للفرص

بعد مرور 29 جولة برصيد 11 فرصة.. ويليه ثانياً رونالدو ونيفيز وميدران
رياض محرز لاعب الأهلي
رياض محرز لاعب الأهلي

تصدر الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي قائمة اللاعبين الأكثر صناعة لفرص الأهداف في دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 11 فرصة، وفقاً لما نشره الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي.

واحتل المركز الثاني بالتساوي كل من البرتغاليين كريستيانو رونالدو نجم النصر، وروبن نيفيز لاعب الهلال، والإسباني ألفارو ميدران لاعب الاتفاق، برصيد 10 فرص لصناعة أهداف.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 80 نقطة، يليه النصر في المركز الثاني برصيد 71 نقطة ،ثم الأهلي ثالثاً برصيد 52، بينما وقع الاتحاد خامساً برصيد 50 نقطة.

نادي الأهلي
رياض محرز
دوري روشن السعودي للمحترفين

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