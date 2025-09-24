أكبر حدث رياضي إسلامي على الأبواب.. طرح تذاكر دورة ألعاب التضامن الإسلامي- الرياض 2025

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي "الرياض 2025"، عن بدء طرح تذاكر الحدث الرياضي الأكبر في العالم الإسلامي، المقرر إقامته في العاصمة السعودية خلال الفترة من 7 حتى 21 نوفمبر المقبل، مع انطلاق المنافسات فعليًا اعتبارًا من 3 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 3000 رياضي يمثلون 57 دولة.
وسيكون بإمكان الجماهير حجز التذاكر إلكترونيًا عبر منصة "ويبوك"، بسعر 15 ريالًا للتذكرة الواحدة تغطي اليوم الواحد، لمنطقة واحدة من مواقع المنافسات الرئيسة في الدورة، والتي تشمل مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، منطقة الجنادرية، مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بوليفارد الرياض سيتي، إضافةً إلى المسار الرياضي، بما يمنح الجماهير فرصةً لاختيار مواقع تناسب اهتماماتهم وحضورهم.
وأكد مروان البازعي، نائب الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة، أن اللجنة حرصت على تسهيل تجربة الجماهير، سواء من حيث أسعار التذاكر أو آلية الشراء، مشددًا على أن عملية البيع ستكون إلكترونية بالكامل لضمان انسيابية الحجز وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من عشاق الرياضة لحضور المنافسات.
وقال البازعي: "نحن على بُعد أسابيع قليلة من انطلاق أكبر حدث رياضي في العالم الإسلامي، ونسعى لأن تكون تجربة الجماهير متكاملة منذ لحظة شراء التذاكر وحتى حضور المنافسات، وإن طرح التذاكر بسعر رمزي يهدف إلى تشجيع العائلات والشباب على الحضور والاستمتاع بالأجواء الرياضية والثقافية المصاحبة للدورة".
فرصة فريدة للتلاقي بين الشعوب الإسلامية
وتعد النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي فرصةً فريدة للتلاقي بين الشعوب الإسلامية في أجواء رياضية مميزة، والتي ستشهد منافسات في 23 رياضة متنوعة، من بينها الظهور الأول لسباقات الهجن والرياضات الإلكترونية، في وقت تشهد فيه المملكة تطورًا كبيرًا في بنيتها التحتية الرياضية بما يعزز مكانتها وجهةً عالمية للفعاليات الكبرى.