أكبر حدث رياضي إسلامي على الأبواب.. طرح تذاكر دورة ألعاب التضامن الإسلامي- الرياض 2025

فرصة فريدة للتلاقي بين الشعوب الإسلامية

وتعد النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي فرصةً فريدة للتلاقي بين الشعوب الإسلامية في أجواء رياضية مميزة، والتي ستشهد منافسات في 23 رياضة متنوعة، من بينها الظهور الأول لسباقات الهجن والرياضات الإلكترونية، في وقت تشهد فيه المملكة تطورًا كبيرًا في بنيتها التحتية الرياضية بما يعزز مكانتها وجهةً عالمية للفعاليات الكبرى.