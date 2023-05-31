المطالبة بالتريث قبل اتخاذ القرار.. برشلونة ينافس الهلال في صفقة "ميسي"

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" (L’Equipe) الفرنسية أن برشلونة يجهز سيناريو خرافيًا لعودة ميسي إلى البرسا ويقضي بأن ينضم اللاعب الفائز بالكرة الذهبية في سبع مناسبات إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي والذي يملكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام ثم يعار إلى برشلونة لفترة محددة وتكون بين 6 و18 شهرًا ويستطيع خلالها لعب موسمين في دوري أبطال أوروبا والتحضير بشكل جيد للمشاركة مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا 2024، وبهذا يكون البرسا لم يخرق قواعد اللعب المالي النظيف لليغا واستعاد نجمه الأول.