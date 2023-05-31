المطالبة بالتريث قبل اتخاذ القرار.. برشلونة ينافس الهلال في صفقة "ميسي"

كشفت مصادر إعلامية أن إدارة برشلونة طالبت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالانتظار لأسبوع قبل أن يتخذ قراره ويبدأ بدراسة العروض المقدمة له بينها العقد الكبير جدًا من نادي الهلال السعودي بشكل جدي واتخاذ القرار بشأنها.
ومع اقتراب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل وفي ظل أن علاقته بالنادي على وشك الانهيار، هناك الكثير من التكهنات حول المكان الذي سيلعب فيه الأرجنتيني الموسم المقبل.
ووفقًا لصحيفة "ليكيب" (L’Equipe) الفرنسية أن برشلونة يجهز سيناريو خرافيًا لعودة ميسي إلى البرسا ويقضي بأن ينضم اللاعب الفائز بالكرة الذهبية في سبع مناسبات إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي والذي يملكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام ثم يعار إلى برشلونة لفترة محددة وتكون بين 6 و18 شهرًا ويستطيع خلالها لعب موسمين في دوري أبطال أوروبا والتحضير بشكل جيد للمشاركة مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا 2024، وبهذا يكون البرسا لم يخرق قواعد اللعب المالي النظيف لليغا واستعاد نجمه الأول.
وبحسب صحيفة "ليكيب" فإن انتقال ميسي إلى السعودية أمر وارد خصوصًا مع رفع الهلال عرضه لمبلغ ضخم بلغ 600 مليون يورو سنويًا للأرجنتين، وهو ما يعادل ضعف راتب كريستيانو رونالدو مع النصر وفي هذه المرحلة وكما تشير الصحيفة الفرنسية لم يتم التوصل إلى اتفاق مع أي طرف.
ويرغب الفائز بكأس العالم 2022 في اتخاذ قراره بعد انتهاء الموسم مع باريس سان جيرمان حيث أسهم ميسي في حسم لقب الدوري الفرنسي مع نادي العاصمة الفرنسية للمرة الثانية على التوالي.
وعلى الرغم من الأنباء التي تؤكد رحيل قائد المنتخب الأرجنتيني عن نادي باريس سان جيرمان إلا أن النادي الباريسي أعلن عن قميص الفريق للموسم الجديد في الدوري الفرنسي وقد ظهر ميسي وهو يرتدي قميص موسم 2023-2024.
من جانب آخر أشارت صحيفة "AS" الإسبانية إلى أن ميسي يتأرجح نحو قبول عرض من فريق الهلال السعودي مع عدم وجود نهج رسمي من ناديه السابق نتيجة لذلك يبحث برشلونة عن طريقة أكثر إبداعًا لضمان عودته من حيث بدأ حياته المهنية.
فيما ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن رئيس برشلونة أصدر أوامره لإعطاء الأولوية للتعاقد مع ميسي قبل تسجيل عقود أي لاعبين آخرين في الميركاتو الصيفي.
وأكدت الصحيفة أن قضية ميسي أصبحت "أولوية"، مع تزايد الأنباء بشأن اقتراب نجم باريس سان جرمان الفرنسي من التوقيع مع الهلال السعودي.
وأضافت أن لابورتا يرى أنه إذا لم يتم تسريع المفاوضات، فإن احتمال عودته إلى "كامب نو" سيتضاءل.
وأبرزت "سبورت" أن المهاجم الأرجنتيني "على وشك" اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله.