كأس دوري أبطال آسيا للنخبة تطوف أرجاء القارة.. والرياض آخر محطاتها

وسيكون بإمكان الجماهير مشاهدة الكؤوس الجديدة لدوري أبطال آسيا للسيدات ودوري أبطال آسيا الثاني، والتي سيتم عرضها خلال اليوم الافتتاحي لكل بطولة، من خلال يومي 2 و3 أكتوبر في مدينة ووهان الصينية، التي تستضيف مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات، ومدينة هيروشيما في اليابان حيث يستهل نادي سانفريس هيروشيما مشوار المنافسة في المجموعة الخامسة ضمن دوري أبطال آسيا الثاني أمام كايا إيلويلو الفلبيني يوم 19 سبتمبر.