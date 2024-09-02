كأس دوري أبطال آسيا للنخبة تطوف أرجاء القارة.. والرياض آخر محطاتها

سيتمكن عشاق كرة القدم في قارة آسيا من التعرف عن قرب على الكأس الجديدة لدوري أبطال آسيا للنخبة، عبر "جولة الكأس" في أرجاء القارة خلال موسم 2024-2025.
ومن المقرر أن تنطلق جولة النسخة الأصلية من الكأس الرائعة في زيارة إلى كل من الاتحادات الأعضاء الـ12 المشاركة في مسابقة الأندية الآسيوية للرجال، حيث تم تحديد موطن بطل دوري أبطال آسيا 2023-2024 نادي العين الإماراتي كمحطة أولى في اليوم الافتتاحي لمرحلة الدوري يوم الاثنين 16 سبتمبر.
وسوف تتميز كل جولة لاحقة في مرحلة الدوري بوجهة مختلفة للكأس، إلى جانب وجهتين أخريين في دور الـ16، حيث تسافر الكأس عبر أستراليا والصين والعراق وإيران واليابان وجمهورية كوريا وماليزيا وقطر وتايلاند وأوزبكستان، قبل الوصول إلى العاصمة السعودية الرياض للبقاء طوال مدة الأدوار النهائية التي تتوج بمباراة حسم اللقب يوم 4 مايو 2025.
وتتيح جولة الكأس فرصة لا تتكرر للجماهير المتحمسة من أجل مشاهدة الجائزة المبهرة للبطولة والتقاط الصور معها، والتي تم الكشف عنها خلال قرعة مرحلة الدوري الشهر الماضي، حيث سيتنافس أفضل 24 نادياً في قارة آسيا من أجل الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.
وسيكون بإمكان الجماهير مشاهدة الكؤوس الجديدة لدوري أبطال آسيا للسيدات ودوري أبطال آسيا الثاني، والتي سيتم عرضها خلال اليوم الافتتاحي لكل بطولة، من خلال يومي 2 و3 أكتوبر في مدينة ووهان الصينية، التي تستضيف مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات، ومدينة هيروشيما في اليابان حيث يستهل نادي سانفريس هيروشيما مشوار المنافسة في المجموعة الخامسة ضمن دوري أبطال آسيا الثاني أمام كايا إيلويلو الفلبيني يوم 19 سبتمبر.