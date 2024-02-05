لضمان سلامة رالي حائل تويوتا 2024.. تخصيص 120 كادرًا و40 آلية ومعدة

وأكد رئيس لجنة السلامة والإنقاذ العقيد طارق بن تركي الخريجي، الحرص على ضمان الالتزام بمتطلبات السلامة في مواقع الفعاليات منذ بداية الإنشاء حتى نهايتها، وتكثيف وُجود دوريات السلامة للكشف عن المواقع التابعة لفعاليات الرالي كافة، إضافةً إلى تقديم خدمات الإطفاء والإنقاذ في مواقع الفعاليات، وفي نقاط البداية والنهاية للمراحل، والتدخل السريع في مضمار ومسار السباق، مشيراً إلى أن الكوادر البشرية المشاركة بلغت أكثر من 120 كادرًا من ضباط وأفراد، وأكثر من 40 آلية ومعدة للإطفاء والسلامة.