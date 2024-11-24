مدرب الأهلي "يايسلة": هدفنا النقاط الثلاث أمام العين في النخبة الآسيوية

وصف المدير الفني لفريق الأهلي الكروي الأول الألماني "يايسله"، مباراة الغد بين فريقه والعين الإماراتي، مساء غدٍ الاثنين، في خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، بأنها ستكون عامرة بالندية، كمثل أي مباراة بين فريقين كبيرين.
وتابع "يايسله" خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، اليوم الأحد: "نخطط لتحقيق الفوز على العين، واستمرار مسيرتنا الرائعة في دوري أبطال آسيا".
وزاد مدرب الأهلي: "في مشوارنا بالدوري واجهنا بعض التعثرات في مباريات لم نكن نستحق فيها الخسارة، والآن تركيزنا ينصب على آسيا".
وأتم "يايسله": "العين قام بتغيير مديره الفني، وهذا أمر يجعل مباراة الغد مختلفة تمامًا عما سبقها للفريق".