مدرب الأهلي "يايسلة": هدفنا النقاط الثلاث أمام العين في النخبة الآسيوية

وصف المدير الفني لفريق الأهلي الكروي الأول الألماني "يايسله"، مباراة الغد بين فريقه والعين الإماراتي، مساء غدٍ الاثنين، في خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، بأنها ستكون عامرة بالندية، كمثل أي مباراة بين فريقين كبيرين.