صافرة ألمانية تضبط لقاء التعاون والهلال

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم التحكيم التي ستقود مباريات اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024.
عين الاتحاد طاقم تحكيم أوروبي لإدارة مواجهة التعاون الرابع وضيقه الهلال متصدر جدول الترتيب، والتي يستضيفها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
وسيقود طاقم تحكيم ألماني قمة مواجهات الجولة بقيادة ساشا ستيجمان حكماً للساحة ويساعده مواطناه كريستيان غيتلمان كمساعد أول وكريستيان ديزت مساعد ثانٍ، فيما سيتولى الإشراف على غرفة الفيديو الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان ويساعده مواطنه رادو بيتريسكو.
واختار اتحاد القدم الحكم أحمد الرميخاني لقيادة لقاء أبها ونظيره الاتحاد، حيث سيعاونه كل من محمد المطرودي ومؤيد المسجن، في حين ستكون غرفة الفيديو تحت عهدة عبدالله الحربي ويساعده أحمد العتيق.
وكلف الحكم فريح الجلعود لإدارة مباراة الاتفاق وضيفه الفيحاء وسيساعده علي العلي كمساعد أول وأحمد ودعاني مساعد ثانٍ، وسيتولى محمد الهويش إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من سامي العرفج.