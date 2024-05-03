صافرة ألمانية تضبط لقاء التعاون والهلال

واختار اتحاد القدم الحكم أحمد الرميخاني لقيادة لقاء أبها ونظيره الاتحاد، حيث سيعاونه كل من محمد المطرودي ومؤيد المسجن، في حين ستكون غرفة الفيديو تحت عهدة عبدالله الحربي ويساعده أحمد العتيق.