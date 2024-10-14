في "الرياض".. افتتاح أول أكاديمية لبطل العالم للسنوكر روني أوسوليفان في بوليفارد سيتي

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه (GEA) المهندس فيصل بافرط، أمس الاثنين، في منطقة بوليفارد سيتي إحدى مناطق موسم الرياض، أكاديمية روني أوسوليفان للسنوكر، التي تعد الأولى من نوعها في العالم، وذلك بحضور بطل العالم في السنوكر روني أوسوليفان ورئيس الاتحاد السعودي للسنوكر الدكتور ناصر الشمري.
ويعزز افتتاح الأكاديمية من مكانة السنوكر في السعودية، بتوفير منصة رئيسية لعشاق اللعبة لتطوير مهاراتهم وموهبتهم والمشاركة في بطولات محلية وعالمية، كما يُسهم في تقديم الدعم للمواهب الشغوفة بالسنوكر في المملكة، حيث تمثل الأكاديمية فرصة كبيرة للشباب لتعلم هذه اللعبة وتطوير مهاراتهم في بيئة احترافية تُسهم في تأهيلهم للمشاركات المحلية والدولية.
ويسعى موسم الرياض من خلال هذه الأكاديمية إلى خلق جيل جديد من اللاعبين القادرين على المنافسة عالميًا ورفع اسم المملكة في مختلف المحافل.
وشهد الحفل عرضًا تفاعليًا استعرض رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها المستقبلية في دعم الرياضات المتنوعة، إلى جانب رؤية الأكاديمية لتكون مركزًا رائدًا لتطوير المواهب الشابة في مجال السنوكر، كما تم الكشف عن شعار الأكاديمية في عرض تضمن لقطات احتفالية في رسالة تعكس طموحات المملكة في هذا المجال.