في "الرياض".. افتتاح أول أكاديمية لبطل العالم للسنوكر روني أوسوليفان في بوليفارد سيتي

وشهد الحفل عرضًا تفاعليًا استعرض رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها المستقبلية في دعم الرياضات المتنوعة، إلى جانب رؤية الأكاديمية لتكون مركزًا رائدًا لتطوير المواهب الشابة في مجال السنوكر، كما تم الكشف عن شعار الأكاديمية في عرض تضمن لقطات احتفالية في رسالة تعكس طموحات المملكة في هذا المجال.