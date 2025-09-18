مدرب الشباب "الغواسيل": هدفنا الفوز أمام الفيحاء.. نسعى لترسيخ شخصية قوية للفريق

قال المدير الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم، إيمانول ألغواسيل، إن فريقه جاهز لمواجهة الفيحاء في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين، مشيرًا إلى أن الفريق يتطلع لتقديم صورة قوية سواء داخل الملعب أو خارجه.
وأشار المدرب الإسباني إلى أن الثنائي سعد بالعبيد وياسين عدلي باتا جاهزين لخوض اللقاء، بينما سيغيب أوناي عن المباراة بسبب معاناته من أحمال بدنية زائدة، على أن يكون حاضرًا في الجولة المقبلة.
وتابع ألغواسيل خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم: "هدفنا دائمًا الفوز، سواء لعبنا على أرضنا أو خارجها. قد يكون التعادل أحيانًا مفيدًا، لكننا نسعى لترسيخ شخصية قوية للفريق في كل المباريات".
وعن مواجهة الفيحاء، شدد ألغواسيل على أن الخصم يظل قويًا على ملعبه، رغم خسارته في أول جولتين خارج أرضه.