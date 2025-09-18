مدرب الشباب "الغواسيل": هدفنا الفوز أمام الفيحاء.. نسعى لترسيخ شخصية قوية للفريق

وتابع ألغواسيل خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم: "هدفنا دائمًا الفوز، سواء لعبنا على أرضنا أو خارجها. قد يكون التعادل أحيانًا مفيدًا، لكننا نسعى لترسيخ شخصية قوية للفريق في كل المباريات".