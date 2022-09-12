كيهل وسلمان والحبسي يتطلعون لاستضافة الملعب لنهائي مونديال 2022

من جانبه أكد خالد سلمان نجم المنتخب القطري السابق، الذي يتمتع بمسيرة كروية حافلة، تألق خلالها في نهائي كأس العالم للشباب 1981، إعجابه بملعب لوسيل الذي يعد أكبر ملاعب كأس العالم قطر 2022، ويتسع لأكثر من 80 ألف مشجّع، وقال: "إن تشييد ملعب بهذا الحجم والمستوى في قطر يمثل شهادة حقيقية على شغفنا بلعبة كرة القدم، والتزامنا باستضافة النسخة الأكثر إبهاراً في تاريخ كأس العالم."