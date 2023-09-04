في اليوم الأول من منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال .."سيروين" تسجل اسمها كأول لاعبة تحقق الذهبية

وقال: "بالمصادفة وجدت إعلانًا عن إقامة البطولة في مواقع التواصل الاجتماعي وقررت الحضور بعد أن أجلت بعض مواعيدي وارتباطاتي العملية والعائلية لأنها بطولة عالمية وفرصة أن تكون قريبة من مكان إقامتك حيث إنني لا يمكن أفوت الحضور في المدرجات والاستمتاع بمنافساتها".