في اليوم الأول من منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال .."سيروين" تسجل اسمها كأول لاعبة تحقق الذهبية

سجلت التايلندية سيروين أمنجول اسمها كأول لاعبة تحقق ميدالية ذهبية في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال والتي ينظمها الاتحاد السعودي لرفع الأثقال في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض وتستمر حتى الـ17 من سبتمبر الحالي بحضور رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال السيد محمد جلود وعددٍ من مسؤولي الاتحاد الدولي واللاعبين واللاعبات.
وجاء تحقيق سيروين للذهبية الأولى في البطولة، برفعها لوزن 78 كجم في منافسات الخطف والمركز الأول، ونالت روسينا رانداف من مدغشقر الميدالية الفضية برفعها لوزن 77 كجم، والتركية كانسي بيكتاس بالمركز الثالث بوزن 76 كجم.
تتواصل منافسات في يومها الثاني غدًا الثلاثاء، بإقامة خمس منافسات لأربعة أوزان وفئات مختلفة.
وتفتتح مشاركات الغد، بمنافسات وزن 61 كجم فئة (C) للرجال عند الحادية عشرة والنصف صباحًا وتشهد مشاركة 10 رباعين، تعقبها عند الثانية ظهرًا منافسات وزن 49 كجم فئة (B) للسيدات بمشاركة 10 رباعات.
وتُقام عند الرابعة والنصف عصرًا منافسات وزن 49 كجم للسيدات فئة (A) بمشاركة 10 رباعات سيبحثن عن فرصة الفوز بإحدى ميداليات المسابقة.
يبحث الرباع السعودي منصور آل سليم، عن تكرار إنجازه في بطولة العالم للكبار 2021م والتي حقق من خلالها أول ميدالية ذهبية عالمية للكبار في تاريخ رفع الأثقال السعودية، وذلك عندما يوجد في منافسة وزن 55 كجم فئة (A) عند السابعة مساءً إلى جانب 9 رباعين.
تختتم منافسات الغد، بإقامة مسابقة وزن 55 كجم للسيدات فئة (C) وذلك عند التاسعة والنصف مساءً بمشاركة الرباعة السعودية حنان عامري إلى جانب 10 رباعات من عشر دول مختلفة.
يصل يوم غدٍ الثلاثاء إلى العاصمة السعودية الرياض، 66 لاعبًا من 18 منتخبًا مشاركًا في بطولة العالم لرفع الأثقال، يمثلون دول أفغانستان وأستراليا والبوسنة وكندا والصين وفيجي وألمانيا وأيسلندا وأيرلندا ولاتفيا ولبنان وهولندا والنرويج والبرتغال وأوكرانيا وأوزبكستان وتوفالو وتركيا.
تحتضن الصالة البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، تدريبات المنتخبات المشاركة في البطولة، على مدى 12 ساعة يوميًا، بداية من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.
وهيأت اللجنة المنظمة للبطولة في الصالة الرياضية 70 منصة تدريبية تجري عليها المنتخبات التدريبات اليومية، إضافة إلى مكائن لتبريد الماء وتقديم الثلج للمنتخبات. وتحتوي الصالة على شاشة عرض ومقاعد مخصصة لكبار الشخصيات لمتابعة التدريبات، كما يوجد 8 مشرفين لمراقبة وتوزيع تدريبات المنتخبات، إلى جانب فريق طبي في حال حدوث إصابات خلال التدريبات.
"بالمصادفة وجدت إعلانًا عن البطولة فحضرت".. هكذا بدأ العم عبدالرحمن الطاسان (65 عامًا) حديثه عن سعادته الغامرة بحضور منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار.
وقال: "بالمصادفة وجدت إعلانًا عن إقامة البطولة في مواقع التواصل الاجتماعي وقررت الحضور بعد أن أجلت بعض مواعيدي وارتباطاتي العملية والعائلية لأنها بطولة عالمية وفرصة أن تكون قريبة من مكان إقامتك حيث إنني لا يمكن أفوت الحضور في المدرجات والاستمتاع بمنافساتها".
وزاد: "اليوم الأول حضرت مبكرًا منذ التاسعة صباحًا وقبل بداية المنافسات بساعة كاملة واستمتعت بأجواء البطولة والأوزان المختلفة التي خاضها اللاعبون واللاعبات حيث قضيت أكثر من 10 ساعات في المدرجات.
وأضاف: "أنا من عشاق لعبة الاثقال منذ الصغر وحضرت العديد من البطولات والدورات الخارجية أبرزها أولمبياد "ريو دي جانيرو2016" وأرى أن الاهتمام أصبح أكبر في الألعاب المختلفة والتي منها رفع الأثقال والتي سيكون لاستضافة منافسات البطولة الحالية فوائد كبيرة على النشء واللاعبين بشكل عام".
أوضح خوخي لويس بارسيلان رئيس الاتحاد الكوبي لرفع الأثقال أنه سعيد بإقامة البطولة في المملكة العربية السعودية نظرًا للسمعة الكبيرة التي تتمتع بها على سائر الأصعدة.
وقال: "منذ وصولنا قبل أيام إلى الرياض ونحن نعيش سعادة كبيرة نظرًا للاستقبال المميز لأهل السعودية بداية من المطار والفندق وحتى صالات التدريب والمنافسات، حيث إن الجميع في خدمتنا ولا نستغرب حينما منح الاتحاد الدولي لرفع الأثقال السعودية استضافة البطولة من بين 16 دولة حيث إنها تستحقها دون شك".
وأضاف: "المدهش في التنظيم هي دقة المواعيد وكذلك التنقلات السريعة بين الفنادق والملاعب عبر حافلات مجهزة للبطولة وكذلك متطوعين بأعداد كبيرة من أجل خدمة البعثات".