ضمن منافسات تويوتا 2024.. انطلاق الجولة الأولى لبطولة "صعود الهضبة" بالطائف

وفي التفاصيل، تعود بطولة "صعود الهضبة" هذا العام بحلة جديدة وتنافسية وإثارة أكبر، إذ ستُقام في أكثر من مدينة حول المملكة، وستمر بمختلف التضاريس والأجواء، وتتضمن عدة بطولات في مختلف رياضات السيارات والدراجات النارية وهي: الراليات، الدراق، الأوتوكروس، الدرفت، كسر الزمن، صعود الهضبة، الكاترنج.