ضمن منافسات تويوتا 2024.. انطلاق الجولة الأولى لبطولة "صعود الهضبة" بالطائف

تنطلق بمحافظة الطائف، اليوم الجمعة، الجولة الأولى من بطولة صعود الهضبة ضمن منافسات تويوتا 2024م، التي يُنظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة.
وفي التفاصيل، تعود بطولة "صعود الهضبة" هذا العام بحلة جديدة وتنافسية وإثارة أكبر، إذ ستُقام في أكثر من مدينة حول المملكة، وستمر بمختلف التضاريس والأجواء، وتتضمن عدة بطولات في مختلف رياضات السيارات والدراجات النارية وهي: الراليات، الدراق، الأوتوكروس، الدرفت، كسر الزمن، صعود الهضبة، الكاترنج.
ويتضمن مسار محافظة الطائف الذي يقع على عقبة المحمدية بالشفا، مناطق تتزايد فيها سرعات السيارات عن الجولات السابقة، مما يزيد بذلك قوة المنافسات الشيقة والمليئة بالتحديات.