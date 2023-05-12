الجماهير تتوافد لملعب "الجوهرة" لحضور نهائي كأس الملك.. بين الهلال والوحدة

توافدت حشودٌ كبيرة من جماهير الهلال والوحدة إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة؛ استعدادًا لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022/2023م.
وقرّرت إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فتح بواباتها أمام الجمهور في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة؛ استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الهلال والوحدة في النهائي الـ48 لأغلى الكؤوس.
وزحفت الجماهير صوب ملعب "الجوهرة المشعّة" الذي يحتضن نهائي أغلى الكؤوس قبل بدايتها بأكثر من ثلاث ساعات، في ظل حاجة الفريقين لمساندة الدعم الجماهيري في هذه المباراة.