الجماهير تتوافد لملعب "الجوهرة" لحضور نهائي كأس الملك.. بين الهلال والوحدة

وقرّرت إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فتح بواباتها أمام الجمهور في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة؛ استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الهلال والوحدة في النهائي الـ48 لأغلى الكؤوس.