نادٍ سعودي يخطط لضم المهاجم البرازيلي يوري ألبيرتو لاعب كورينثيانز

وانتقل المهاجم البرازيلي فى يناير 2023 إلى صفوف النادي البرازيلي فى صفقة انتقال حر، كما لعب سابقًا لعدة أندية مثل: سانتوس، إنترناسيونال، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 15 مليون يورو.