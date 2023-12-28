للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.. مدرب المغرب يستبعد "حمدالله" من القائمة

وتضمُّ قائمةُ المنتخب المغربي، رابع كأس العالم 2022 في قطر، 27 لاعبًا، يتقدّمهم الثنائي "ياسين بونو، ومنير المحمدي" حراس فريقي الهلال السعودي ومواطنه الوحدة، والمهدي بنعبيد حارس الجيش الملكي، ورومان سايس مدافع "الشباب"، ونصير مزراوي لاعب "بايرن ميونيخ الألماني"، وأشرف حكيمي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، ونايف أكرد "وست هام يونايتد الإنجليزي"، ويونس عبدالحميد، وأمير ريتشاردسون "رانس الفرنسي"، عبد الكبير أبقار "ألافيس الإسباني"، ويحيى عطية الله "الوداد البيضاوي"، وشادي رياض "ريال بتيس الإسباني"، ومحمد الشيبي "بيراميدز المصري"، وسفيان أمرابط "مانشستر يونايتد"، وعز الدين أوناحي، وأمين حارث "أولمبيك مرسيليا الفرنسي"، وبلال الخنوس "جنك البلجيكي"، وإسماعيل صيباري "أيندهوفن الهولندي"، وأسامة العزوزي "بولونيا الإيطالي"، وسليم أملاح "بلنسية الإسباني"، وحكيم زياش "غلطة سراي التركي"، ويوسف النصيري "إشبيلية الإسباني"، وأمين عدلي "بايرن ليفركوزن الألماني"، وأيوب الكعبي "أولمبياكوس اليوناني"، وعبدالصمد الزلزولي "ريال بيتيس الإسباني"، وطارق تيسودالي "لاجونتواز البلجيكي"، وسفيان بوفال "الريان القطري".