نخبة آسيا.. الهلال للحفاظ على الصدارة والأهلي لمواصلة الانتصارات أمام الاستقلال والشرطة

ويتصدر الهلال ترتيب دوري الغرب برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف أمام الأهلي، مقابل 7 نقاط لكل من السد والنصر، و6 للوصل، و3 لكل من الاستقلال والغرافة، ونقطتين لباختاكور والشرطة، ونقطة لبيرسيبوليس والعين، في حين لا زال رصيد الريان خالياً من النقاط.