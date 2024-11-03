نخبة آسيا.. الهلال للحفاظ على الصدارة والأهلي لمواصلة الانتصارات أمام الاستقلال والشرطة

يواجه فريق الهلال الأول لكرة القدم الاثنين نظيره استقلال طهران الإيراني, في المباراة التي ستقام على ملعب المملكة أرينا في الرياض, ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024 ـ 2025.
ويبحث الهلال عن انتصار رابع ومواصلة الصدارة, حيث خرج بالعلامة الكاملة من مبارياته الثلاث الأولى, بعد فوزه على الريان القطري بنتيجة 3-1, والانتصار على الشرطة العراقي بخماسية نظيفة, وآخرها الفوز على العين الإماراتي بنتيجة 4-5, في المقابل, حقق استقلال طهران انتصاراً وحيداً في مبارياته الثلاث الأولى مقابل هزيمتين.
ويتصدر الهلال ترتيب دوري الغرب برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف أمام الأهلي، مقابل 7 نقاط لكل من السد والنصر، و6 للوصل، و3 لكل من الاستقلال والغرافة، ونقطتين لباختاكور والشرطة، ونقطة لبيرسيبوليس والعين، في حين لا زال رصيد الريان خالياً من النقاط.
و يلتقي فريق الأهلي السعودي بنظيره الشرطة العراقي، عند السابعة من مساء الغد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
ويسعى الأهلي "الثاني" لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية في البطولة، وحصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على الصدارة والوصول إلى النقطة الـ12.
وفي المقابل، يسعى الشرطة العراقي صاحب المركز التاسع بالمسابقة برصيد نقطتين، إلى استعادة توازنه وتصحيح مساره بعد تعثره بالتعادل في جولتين أمام النصر السعودي وباختاكور الأوزبكي وخسارة كبيرة بخماسية نظيفة أمام المتصدر الهلال السعودي.