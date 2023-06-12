غداً.. أخضر الصالات يواجه المغرب في ربع نهائي كأس العرب

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا الثلاثاء، نظيره منتخب المغرب على صالة وزارة الرياضة في جدة، ضمن مباريات دور الثمانية من منافسات بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات السابعة المقامة حاليًا في جدة.
وأنهى أخضر الصالات، اليوم الاثنين، تحضيراته واستعداداته للمباراة بإجراء حصة تدريبية على صالة وزارة الرياضة التي تحتضن مباريات البطولة، وذلك بقيادة المدرب الإسباني أندريو بلازا، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها مباراة المغرب، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل الصالة.
وكان أخضر الصالات تأهل إلى دور الثمانية كثالث المجموعة الأولى بعد تعادله مع نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 4-4 في الجولة الأولى، وفاز على منتخب طاجيكستان في الجولة الثانية بنتيجة 8-0، والخسارة من منتخب ليبيا بنتيجة 5-3، بينما جاء تأهل منتخب المغرب بعد تصدّره المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.