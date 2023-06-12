غداً.. أخضر الصالات يواجه المغرب في ربع نهائي كأس العرب

وأنهى أخضر الصالات، اليوم الاثنين، تحضيراته واستعداداته للمباراة بإجراء حصة تدريبية على صالة وزارة الرياضة التي تحتضن مباريات البطولة، وذلك بقيادة المدرب الإسباني أندريو بلازا، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها مباراة المغرب، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل الصالة.