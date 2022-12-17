الهلال: عودة "سالم الدوسري" للتدريبات الجماعية.. تحضيرًا لموقعة النصر

تنفس فريق الهلال الأول لكرة القدم الصعداء، اليوم السبت، بعد مشاركة لاعبه سالم الدوسري، في التدريبات الجماعية، تحضيراً لمباراة الديربي أمام النصر، الاثنين، في قمة مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
وشارك سالم في الحصة التدريبية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في أربطة الكاحل خلال مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره المكسيكي في ختام دور مجموعات كأس العالم 2022 في قطر.
وشارك في جزء من التدريبات أيضاً محمد البريك الظهير الأيمن، بعد تعرضه لإصابة عضلية، فيما واصل محمد العويس الذي يعاني من إصابة عضلية برنامجه التأهيلي، إلى جانب سلمان الفرج لاعب الوسط المصاب في الساق، وعلي البليهي المدافع المصاب في العضلة الخلفية للفخذ.