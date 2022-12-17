الهلال: عودة "سالم الدوسري" للتدريبات الجماعية.. تحضيرًا لموقعة النصر

تنفس فريق الهلال الأول لكرة القدم الصعداء، اليوم السبت، بعد مشاركة لاعبه سالم الدوسري، في التدريبات الجماعية، تحضيراً لمباراة الديربي أمام النصر، الاثنين، في قمة مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.